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"شيرين" توجه كلمة لجمهورها بسبب " مشاعر"

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شيرين
شيرين

متابعات- أمينة عبد العال

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تويتر

مشاعر

شيرين

#مشاعر

وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة إلي معجبيها علي صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات " تويتر " بسبب تحقيق أغنيتها " مشاعر" لـ 200 مليون مشاهدة.

وكتبت شيرين قائلة:" النهاردة واحدة من أقرب الأغاني لقلبي وصلت لـ200 مليون مشاهدة وكل ده بسببكم وبسبب دعمكن ليا ولكل أغنية بقدمها ليكم من قلبي وبتوصل لقلوبكم .. شكرا ليكم .. مشاعر " .

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين ما زالت تختار أغاني ألبومها الجديد الذي تتعاون فيه مع شركة روتانا .


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