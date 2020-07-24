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قصيدة شعرية عن نجاح العملية الجراحية للملك سلمان

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عملية جراحية ناجحة للملك سلمان
عملية جراحية ناجحة للملك سلمان

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أخبار السعودية

عملية جراحية

قصيدة شعرية

العواجي

ألقى الشاعر  حاكم العواجي، قصيدة شعرية بمناسبة نجاح العملية الجراحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام سعودية فقد قال العواجي في مداخلة له بقناة الإخبارية: "نحمد الله على سلامة خادم الحرمين الشريفين، والفرحة تعم الشعب السعودي، وعسى أن يجعلها الله أفراح دائمة".

وأكد العواجي  أن الكثير من المواطنين عبروا عن حبهم وتقديرهم للملك سلمان في مجالسهم وحساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

كما قام بإلقاء ابيات من الشعر على الهواء مباشرة عن نجاح العملية الجراحية للملك سلمان.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أجرى  أمس عملية جراحية ناجحة ، باستئصال المرارة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس"، أن خادم الحرمين الشريفين أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ، تكللت - ولله الحمد – بالنجاح.

وأضافت أنه سيمضي - حفظه الله - بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.


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