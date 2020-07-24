» رسالة عاجلة من "حماية المستهلك" للمواطنين

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عيد الاضحى

حماية المستهلك

إكسترا نيوز


أعلن الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ،عن 47 حملة رقابية بـ 12 محافظة خلال أسبوع، مؤكدا أنهم حرروا نحو 274 محضرا خلال هذه الحملات الرقابية.

 وأكد "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنهم رصدوا 38 طنا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، كما تم ضبط كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، و12 طن زيوت سيارات مغشوشة.

وتابع :"مستمرون في العمل خلال فترة عيد الأضحى، وسيتلقون شكاوى عبر مراكز "الكول سنتر" للجهاز، معقبا: "المواطنين سيجدوننا بجانبهم في فترة العيد لرصد أي مخالفات"، منوها بأن ونفذ جهاز حماية المستهلك وأفرعه بالمحافظات خلال الفترة من 11 إلى 16 يوليو الجارى، عدد 47 حملة متميزة بمحافظات الاسكندرية، الدقهلية، البحيرة، بورسعيد، جنوب سيناء، أسوان، سوهاج، المنيا، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، الشرقية. 

وأسفرت الحملة عن تحرير 274 محضرا، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق، وحققت الحملات نتائج إيجابية ساهمت في تحقيق رؤية الجهاز والتي تخلص في صون وحماية حقوق المستهلكين.

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