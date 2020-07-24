بسمة وهبة : "لو دا تطبيل هجيب فرقة"

24 يوليه 2020 - 09:33 ص

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بمدينة العلمين الجديدة، قائلة :" "العلمين" ليست مدينة الأثرياء، بل مدينة سياحية ستدر دخلا على الدولة المصرية بدلا من الاتجاه إلى الدول الأوروبية ،معقبة:"دا إنجاز مصري بطراز عالمي".



وأضافت "وهبة"، خلال برنامجها "كل يوم"، المذاع على شاشة "أون"، قائلة :"هذا المشروع يخدم 60 ألف عامل، بجانب أسرهم الذين يصل عددهم لربع مليون مواطن مستفيد، وبعد التشغيل سيساهم في مئات الآلاف من الوظائف، مشددة على أهمية السياحة في دعم الاقتصاد".



وتابعت :"هذه المشروعات رد على فزاعة الإخوان، لو بتسموا دا تطبيل، هجيب طبلة وأطبل وأجيب فرقة وزفة، لأن إلى إحنا فيه لازم نعمله كدا، والكويس نقول عليه كويس، والسلبي نقول عليه سلبي، هنا نقول ما نريد، ولكن لا نذهب للخارج ونقبض بالدولار، عشان نسيء للوطن".

