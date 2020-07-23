صورة نادرة.. مدحت صالح يغني في فرح زوجته السابقة

23 يوليه 2020 - 05:53 م

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة من حفل زفاف الفنانة سمية الألفي على المخرج جمال عبدالحميد، بعد انفصال الأولى عن زوجها الراحل فاروق الفيشاوي.

وظهر الفنان مدحت صالح وهو يحيى الحفل، ويمسك بالميكروفون ويحاول أن يقنع العريس بالغناء معه لعروسته، التي أصبحت بعد ذلك زوجته بعد أن انفصلت عن المخرج جمال عبدالحميد، ليصبح هو- مدحت صالح- زوجها بدلًا من مطرب الحفل.

الجدير بالذكر أن الفنان مدحت صالح، ارتبط من الفنانة سمية الألفي، والتي تكبره بسبع سنوات، واستمر هذا الزواج لمدة عامين فقط، حيث كانا شديدا الغيرة على بعضهما البعض لتنتهي العلاقة سريعا بالطلاق.