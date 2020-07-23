اتحاد الكرة: لا نية لتأجيل القمة

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الإنتاج الحربى

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كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة، بأنهم لم يتخذوا أي قرار بشأن مباريات الإنتاج الحربي بعد إصابة 18 فردًا بالنادي بفيروس كورونا، كما أوضح أنه لا توجد أي نية لتأجيل مباراة القمة.

وقال "فضل" خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "جدول الدوري صدر من 4 جولات فقط لأن الاتحاد الأفريقي كان قد أعلن في وقت سابق أنه سيلعب باقي مباريات دوري الأبطال في سبتمبر لذلك أرسلنا مباريات أغسطس فقط للجهات الأمنية".

وتابع: "لا توجد نية لتأجيل أي مباراة في الظروف الحالية بسبب ضغط الوقت، بما في ذلك لقاء القمة بين الأهلي والزمالك لأن الجهات الأمنية وافقت على إقامته وهي الجهة الوحيدة التي تحسم الأمر".

وأضاف: "سنتعامل مع الموقف حسب كل حالة، وسندرس مواقف الأندية في حالة حدوث إصابات داخل أي فريق حسب ظروفه".

وواصل: "نتمنى ألا يكون هناك تصرف فردي من الأندية بالشكل الذي يؤدي إلى ضرر بالفريق بالكامل".


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