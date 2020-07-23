تدوينة مثيرة لأمير سعودي عن الصحابي خالد بن الوليد

23 يوليه 2020 - 09:47 ص

قال الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود إن الصحابي الجليل خالد بن الوليد مفخرة للمسلمين في الحروب التي قادها ضد أعدائه.

وأضاف سطام آل سعود على حسابه في تويتر :" من لا تاريخ له لا حاضر ولا مستقبل الصحابي خالد بن الوليد سيف الله المسلول كان أحد رموز من دافع عن الإسلام والمسلمين وحارب من اعتدى عليهم فلم يعتد ويقتل الأبرياء ويسفك الملايين من الأرواح مثل قادة الحملات الصليبية ومع ذلك يفتخرون بهؤلاء القادة في الدول الغربية".

وعلق أحد متابعيه :" رضي الله عنه وأرضاه وتأثر أسلافهم بفضله سبحانه بهذه الأخلاق والصفات الحميدة وأمتدت حتى رأينا بأم أعييننا سماحة ولين مؤسس هذه البلاد وذريته التي أتبعت ما جاء به السلف الصالح".

وعلق آخر :" لا يوجد تاريخ مشرف كالتاريخ العربي والإسلامي ، وضع تحت كلمة مشرف خطوط ، أما الغرب يظنون أن القتل والدمار هو تاريخ وأنه دليل قوة . . باختصار الصحابة في أوج قوتهم لم يعتدوا على الشيوخ والأطفال والنساء من المشركين القوة = العفو عند المقدرة" .