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كشف سر عن " مديحة كامل" بعد 30 عاما
كشف سر عن " مديحة كامل" بعد 30 عاما

عبد القادر وحيد

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مديحة كامل

بلية

فيلم العفاريت

عماد محرم

ماجدة خير الله

أعربت الكاتبة ماجدة خير الله مؤلفة فيلم "العفاريت" الذي قامت ببطولته الفنانة  الراحلة مديحة كامل، عن غضبها الشديد من ادعاء الفنان عماد محرم معرفته بسر الابنة الحقيقية للنجمة داخل أحداث الفيلم وتأكيده أنها "بلية".

ووصفت ماجدة في تصريحات صحفية ما صرح به " محرم" بـ "الهيافة المؤلمة" منوهة أنه قام بتصوير مشاهده في ثلاثة أيام فقط، ولا يعرف أي شيء عن تفاصيل الفيلم.

وكان الفنان عماد محرم قد أثار جدلا كبيرا بعدما قامت ابنته بنشر مقطع فيديو قالت إنه يتضمن سبقا، وهو الكشف أخيرا عن الابنة الحقيقية للنجمة مديحة كامل في فيلم العفاريت، وهو سر استمر دون إجابة لمدة 30 عاما.

وبحسب الفيديو الذي تم نشره على تطبيق تيك توك فقد أكد أنه لا يصح أن يحرق أحداث الفيلم، ولكن بعد مرور كل هذه الفترة الزمنية، يمكنه القول أن بلية هي الابنة الحقيقية لمديحة كامل وليست "لوزة" كما يظن البعض.

وتابعت قائلة : : طبعا ممكن حد يقول لماذا لا تفرحي بهذا الضجيج، حول فيلمك بعد كل تلك السنوات، والحقيقة أني لا أحب أن أفرح لأسباب واهية، وبستغرب من أن البعض مشغول جدا بفكره مين بنت مديحه كامل؟ مش بفكره عصابات خطف الأطفال؟ والمتاجره فيهم، وهي قضيه لازالت مستمرة وباقيه؟

يذكر أن فيلم العفاريت عرض منذ 30 عاما من بطولة مديحة كامل وعمرو دياب، وتقدم فيه الفنانة الراحلة شخصية إعلامية تمت سرقة طفلتها وبدأت رحلة طويلة للبحث عنها، وتم الوصول إلى الخاطفة وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة لتتركها في حيرة، هل ابنتها هي الطفلة بلية أم زميلتها لوزة، وهو ما أثاره مجددا الفنان عماد محرم.


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