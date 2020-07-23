أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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مباريات

تقام اليوم بعض المباريات بالدورى الإيطالى على رأسها موقعة يوفنتوس ضد أودينينزي، بالإضافة لمباراة الزمالك الودية التي سيواجه فيها بيراميدز.

-الدوري الإيطالي

مباراة أودينيزي ضد يوفنتوس، تقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 .

مباراة لاتسيو ضد كالياري، تقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 .

-مباريات ودية

مباراة الزمالك ضد بيراميدز، تقام في تمام الساعة السادسة مساءً، وتذاع عبر قناة نادي الزمالك.


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