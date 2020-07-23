أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

23 يوليه 2020 - 09:40 ص

تقام اليوم بعض المباريات بالدورى الإيطالى على رأسها موقعة يوفنتوس ضد أودينينزي، بالإضافة لمباراة الزمالك الودية التي سيواجه فيها بيراميدز.

-الدوري الإيطالي

مباراة أودينيزي ضد يوفنتوس، تقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 .

مباراة لاتسيو ضد كالياري، تقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 .

-مباريات ودية

مباراة الزمالك ضد بيراميدز، تقام في تمام الساعة السادسة مساءً، وتذاع عبر قناة نادي الزمالك.