أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم بعض المباريات بالدورى الإيطالى على رأسها موقعة يوفنتوس ضد أودينينزي، بالإضافة لمباراة الزمالك الودية التي سيواجه فيها بيراميدز.
-الدوري الإيطالي
مباراة أودينيزي ضد يوفنتوس، تقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 .
مباراة لاتسيو ضد كالياري، تقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 .
-مباريات ودية
مباراة الزمالك ضد بيراميدز، تقام في تمام الساعة السادسة مساءً، وتذاع عبر قناة نادي الزمالك.
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