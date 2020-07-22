» اتحاد الكرة يرفض إلغاء بند الـ 8 سنوات

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الفيفا

8

إلغاء

سنوات

الجبلايه

رفضت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، إلغاء بند الـ8 سنوات في اللائحة الجديدة بتعديلات النظام الأساسي، واستندت اللجنة إلى تمسكها بالإبقاء على بند الـ 8 سنوات وعدم إلغائه إلى طرح حلول أمام مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في الاجتماعات التي عُقدت في الآونة الأخيرة عبر الفيديو كونفرانس حول هذا الشأن.

وطرحت اللجنة الخماسية على مسئول فيفا عرض أكثر من تصور لشكل تطبيق بند الـ8 سنوات، سواء بتطبيقه مدى الحياة ويكون من حق العضو خوض دورتين فقط في اتحاد الكرة وانقطاع علاقته بالجبلاية بعدها أو بتطبيقه على المنصب فقط بحيث يكون من حق العضو الترشح بعد قضاء الـ8 سنوات على أي منصب آخر. 

كما طرحت اللجنة الخماسية على فيفا تطبيق بند الـ8 سنوات على غرار ما سبق اتباعه وهو قضاء دورتين ثم الابتعاد دورة ثم العودة مجددا للجبلاية على أن يتم طرحه على الجمعية العمومية ليكون لها حرية اختيار شكل التطبيق النهائي لبند الـ8 سنوات بالشكل الذي تراه.

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