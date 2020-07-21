» وزير التعليم: 120 غشاشًا و19 حالة كورونا فى امتحانات الثانوية العامة

21 يوليه 2020 - 08:34 م

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كنا حريصين بشكل كبير على صحة الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 17 حالة إصابة بكورونا بين 1.4 مليون طالب بالثانوية العامة ، وحالتي إصابة بين المراقبين

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم تسريب الامتحان في أي مادة، ولكن يوجد حالات غش إلكتروني تراوحت بين 5 إلى 20 في كل مادة، مؤكدا أنه ما يقرب من 120 طالبا تم ضبطهم بالغش.

ولفت إلى أنه من الأحرى على الطلاب تدريب أنفسهم على الاسئلة الجديدة في النظام الإلكتروني والذي يبدأ تطبيقة بداية من العام المقبل ، مؤكدا أن الدروس الخصوصية لن تكون مجدية في ظل النظام الإلكتروني.



