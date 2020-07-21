» التعليم تكشف حقيقة تسريب الجبر للثانوية قبل فتح اللجان

21 يوليه 2020 - 11:14 ص

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انه بشأن ما تم تداوله علي المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحان اليوم الثلاثاء لطلاب الثانوية العامة.









تؤكد غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لهذه الصور ولا علاقة لها بالامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم وهي صور لامتحانات الأعوام السابقة.







