تعليق ناري من عبدالله رشدي على الرجل الذي هدد زوجته بنشر صورها عارية

أحمد عادل شعبان
شن الداعية عبدالله رشدي هجوما شرسا على على الرجل الذي هدد السيدة دعاء بنشر صورها عارية لأصدقائه بسبب خلافات بينهما.
وقال "رشدي" في تدوينة: بلغنا أن رجلًا تشاجر مع امرأته بشأن المال.. فصورها عاريةً ليبتزها بذلك".
وتابع "رشدي": "أيًا ما كان الخطأ منه أو منها في النزاع المالي، فإنَّ فعلتَه قبيحة تنافي الرجولة وتأباها المروءة، ولا تعيب المرأةَ والله بل تعيبه وتشينه وتصم وجهه بالعار".مختتمًا: "أمثال هؤلاء نسأل الله أن يطهر الكون منهم ومن قباحاتهم التي ما سمعنا عنها في الغابرين الأوائل".
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