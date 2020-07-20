» الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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متابعات- أمينة عبد العال

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 20 يوليو حالة من الارتفاع الطفيف حيث سجل 15.97 جنيه .

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.90 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.03 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه.

وسجل في بنك الإسكندرية 15.91 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.01 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه .


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