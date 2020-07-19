» مقتل ثلاثة أصدقاء أثناء رحلة صيد

19 يوليه 2020 - 05:04 م

عثرت السلطات الأمريكية على ثلاثة أصدقاء مقتولين في حادث مروع في بحيرة بولاية فلوريدا.







وكان الأصدقاء الثلاثة دايمون تيلمان وبراندون رولينز وكيفن سبرنجفيلد يخططون للصيد ليلًا الجمعة في بحيرة ستريتي في فروستبروف، وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة بولك.





وقال جرادي جود رئيس الشرطة في مقاطعة بولك، إنهم يعتقدون إن تيلمان وصل أولاً إلى البحيرة للخروج في رحلة لصيد سمك السلور. وعندما وصل رولينز وسبرنجفيلد، رأياه يتعرض للضرب وأطلق عليهما المهاجمون النار.





ووفق التفاصيل التي نشرتها صحيفة "نيويورك بوست"، كان رولينز لا يزال واعيًا عندما غادر المهاجمون، وتمكن من استدعاء والده للمساعدة.





وهرع والده إلى البحيرة على بعد حوالي 10 دقائق، لكنه نسي هاتفه الخلوي في تدافع لمساعدة ابنه. وتوجه الأب إلى متجر قريب، حيث اتصل برقم خدمة الطوارئ.





ولكن بحلول الوقت الذي وصلت فيه المساعدة، مات الأصدقاء الثلاثة متأثرين بجروحهم، حسبما قالت السلطات.



