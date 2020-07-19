  • الأحد 19 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:20 م
Advertisements
بحث متقدم
عبد الرحمن أبو زهرة

المهن التمثيلية: عواقب وخيمة تنتظر المتطاولين على " أبو زهرة"

مرتضى منصور

مرتضى منصور: مش هنذكر اسم الخطيب في قناة الزمالك

" زفاف سري" لأميرة ملكية.. قصر بكنغهام يكشف هذه التفاصيل

"زفاف سري" لأميرة ملكية.. قصر بكنجهام يكشف التفاصيل

حتحوت

أول خطة للزمالك للحفاظ على حقه في لقب القرن

إجراء عملية جراحية ناجحة لأمير الكويت

إجراء عملية جراحية ناجحة لأمير الكويت

فجر السعيد: أبشروا نحن في انتظار هذه المفاجأة

فجر السعيد: أبشروا نحن في انتظار هذه المفاجأة

أمير الكويت

تصريح مفاجئ لمحافظ البنك المركزي بعد نقل أمير الكويت للمستشفى

رجاء الجداوي

مذيعة بي إن سبورت تنشر فيديو عن رجاء الجداوي.. ومتابعوها: كفاية خبث

محمد بن سلمان

أمير سعودي عن بن سلمان: "المجد ليس إلا محمدا"

تعويض بقرتين لكل لص تائب في هذه الدولة

تعويض بقرتين لكل لص تائب في هذه الدولة

إزالة 148 حالة تعد واسترداد 11 ألف فدان أملاك الدولة في المنيا

قبلي وبحري

إزالة تعديات علي أراضي الدولة
إزالة تعديات علي أراضي الدولة

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

18 ألف كمامة مجهولة المصدر في المنيا

#

مصر تسجل 707 حالة وفاة بفيروس كورونا حتى الآن

#

حصيلة وفيات كورونا في العالم تتجاوز 150 ألفا

#

وثائق مسربة تكشف تجاوز إصابات كورونا في إيران 100 ألف حالة

الأراضي الزراعية

المنيا

املاك الدولة

تمكنت محافظة المنيا من استرداد  11 ألف فدان من الأراضي المملوكة  للدولة كما قامت بإزالة 148 حالة تعد ضمن أعمال تنفيذ الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة .

وأشار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في تصريحات صحفية إلى أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة أزالت 148 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي علي الأراضي الزراعية و أملاك الدولة .

ولفت المحافظ إلي أن حالات التعدي منها 13 حالة بالأراضي الزراعية بمساحة 783 مترا مربعا و60 حالة بالبناء علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 15438 مترا مربعا 75 حالة تعد بالزراعة علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 11113 فدانا و13 قيراطا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار جديد من الجبلاية بشأن عدد الأجانب
» ضحايا بالعشرات ونزوح الملايين بسبب فيضانات الهند ونيبال
» مجددا.. " تويتر" يحذف تدوينة لـ"ترامب"
» اليوم.. استئناف محاكمة نتنياهو على الفساد
» نجم الأهلى: ظهرت فى "الزمالك" لنبذ التعصب
» "كاف" يخبر الزمالك بموعد إعلان اسم البلد مستضيف مباريات دوري الأبطال
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» ملكة جمال العالم بالمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية بـ"كورونا"
» حسن يوسف لـ عبد الرحمن أبو زهرة: خسارة فيك اللي عملته معاك
» نانسي عجرم عن مكان تواجدها أثناء سرقة فيلتها: كنت في الحمام
» بيراميدز يقدم عرضا ضخما لنجم الأهلي بوساطة شريف إكرامي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية