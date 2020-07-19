إزالة 148 حالة تعد واسترداد 11 ألف فدان أملاك الدولة في المنيا

19 يوليه 2020 - 11:49 ص

تمكنت محافظة المنيا من استرداد 11 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة كما قامت بإزالة 148 حالة تعد ضمن أعمال تنفيذ الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة .

وأشار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في تصريحات صحفية إلى أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة أزالت 148 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي علي الأراضي الزراعية و أملاك الدولة .

ولفت المحافظ إلي أن حالات التعدي منها 13 حالة بالأراضي الزراعية بمساحة 783 مترا مربعا و60 حالة بالبناء علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 15438 مترا مربعا 75 حالة تعد بالزراعة علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 11113 فدانا و13 قيراطا.