مرتضى منصور: مش هنذكر اسم الخطيب في قناة الزمالك

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الخطيب

قناة الزمالك

نبذ

تعصب


طالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بعدم ذكر اسم محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، بقناة الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك لإزالة الفتنة بين جمهور القطبين وعدم ذكر اسم قناة الأهلى أيضا.  

وأوضح "منصور" خلال تصريحاته لقناة الزمالك أن الجميع يعلم أن الفيديو الذى تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى بتوجيه ألفاظ غير لائقة إلى محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى "مفبرك" و أنه يوجد شهود كثيرة متواجدة فى هذا الفيديو والجميع يعلم الحديث الذى دار فى هذه اللقطة.

وتقدم محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى ــ عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة النادى ــ بالبلاغ رقم «11» إلى معالى المستشار النائب العام تحت رقم “29246”، عرائض المكتب الفنى، ضد رئيس نادى الزمالك وتجاوزاته ضد الأهلى.

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