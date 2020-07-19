المهن التمثيلية: عواقب وخيمة تنتظر المتطاولين على " أبو زهرة"

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عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

متابعات- أمينة عبد العال

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الفيسبوك

ابو زهرة

ععفاف مصطفي

عبدالرحمن_أبوزهرة

حذرت نقابة المهن التمثيلية من التطاول علي الفنان عبد الرحمن أبو زهرة سواء بالتصريح أو الإشارة أو التلميح مؤكدة أن كل  من يحاول فعل ذلك سيتعرض لعواقب وخيمة وأنها لن تتهاون في المحاسبة علي هذا السلوك.

وأضافت النقابة في بيانها الرسمي الذي نشرته علي مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنان الكبير القدير عبد الرحمن أبو زهرة أحد رموز فن التمثيل العربي الذي أبدع في تقديم أصعب  وأروع وأعمق الأدوار السينمائية في أعماله الفنية سواء في المسرح أو السينما أو التليفزيون ما يجعله قيمة كبيرة فنية ومازلنا نتعلم منه، لافتة إلي تضامنها الكامل معه لقناعتها بأن أصحاب التاريخ المشرف هم طاقة عطاء يجب صونها وحمايتها"، حسبما نشرت "اليوم السابع ".

جدير بالذكر أن بيان النقابة جاء بعد مهاجمة الممثلة عفاف مصطفى للفنان أبو زهرة علي "فيس بوك" واتهامها له بأنه يتدخل في كل صغيرة وكبيرة ويتدخل في شئون المخرج والإنتاج ويتفلسف طوال الوقت ويتصرف بتعالي في أماكن التصوير ".


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