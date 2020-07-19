» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الدوريات، بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها، بعد توقفها منذ مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا.   
الدوري الإنجليزي 
بورنموث × ساوثهامبتون – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 2
توتنهام هوتسبير × ليستر سيتى – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 2      
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس × برشلونة – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
فياريال × إيبار – السادسة والنصف مساء
بلد الوليد × ريال بيتيس – السادسة والنصف مساء  - على قناة beIN Sports HD 3
غرناطة × أتليتك بلباو – التاسعة مساء
ليفانتى × خيتافى – التاسعة مساء
ليجانيس × ريال مدريد – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 5  
إشبيلية × فالنسيا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 8
أوساسونا × ريال مايوركا – التاسعة مساء
إسبانيول × سيلتا فيجو – التاسعة مساء
أتلتيكو مدريد × ريال سوسيداد - التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 7  
الدوري الإيطالي 
بارما × سامبدوريا – الخامسة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4     
بريشيا × سبال – السابعة والنصف مساء
فيورنتينا × تورينو – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 9    
نابولى × أودينيزى – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4    
جنوى × ليتشى – السابعة والنصف مساء - beIN Sports HD 10
روما × إنتر ميلان – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4      
كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر يونايتد × تشيلسي – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2  

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