» قرار جديد وسار من الزمالك بشأن الاشتراكات

18 يوليه 2020 - 01:57 م

قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، مد فترة سداد قيمة تجديد الاشتراكات إلى نهاية شهر يوليو الجارى، بعدما كان من المقرر نهايتها فى منتصف الشهر الجارى، ليتم المد لحين نهاية الشهر حيث قرر منصور إلغاء عضوية أى مشترك لن يجدد اشتراكه قبل نهاية الشهر الجارى.

وتحرص إدارة الاشتراكات فى الوقت الحالى على تسليم الأعضاء، بطاقات العضوية الجديدة لمن قاموا بتسديد رسوم تجديد الاشتراكات الخاصة بهم، على أن يتم الانتهاء فى نهاية الشهر الجارى من تسديد كافة أعضاء النادى للاشتراكات الخاصة بهم بعد مد فترة السداد إلى نهاية شهر يوليو الجارى، وذلك بقرار من مجلس إدارة الزمالك على أن يتم إلغاء عضوية أى عضو لم يجدد الاشتراك الخاص به، وفقا لتصريحات مرتضى منصور.