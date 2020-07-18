  • السبت 18 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر04:51 م
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

أسعار متفاوتة للدولار أم الجنيه

الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر

وكيل الأزهر: لن نسمح بظلم أي طالب في امتحانات الشهادة الثانوية

الداخلية

بالأسماء والتفاصيل.. ننشر حركة تنقلات الداخلية

العامرى فاروق لـ"محمود طاهر": "أنت فهمت الأهلى غلط"

العامرى فاروق يكذب رئيس الزمالك

التنمر في المدارس

أستاذ قانون: "هيحددوا مكانك وهتتحاكم"

صاحب الواقعة

يعود للحياة بعد دفنه بـ 7 أشهر.. تعرف على التفاصيل

داعية سعودي : الصلاة في آيا صوفيا "شرك ولعنة"

داعية سعودي : الصلاة في آيا صوفيا "شرك ولعنة"

خالد الغندور

"الغندور" يفتح النار على قناة الأهلى

أحضان وقبلات.. حفل#مزرعة_جرش.. يشعل غضب الأردنيين

أحضان وقبلات.. حفل#مزرعة_جرش.. يشعل غضب الأردنيين

تركي آل شيخ

أول تعليق من "آل الشيخ" بعد فشل فريقه في الصعود

قرار جديد وسار من الزمالك بشأن الاشتراكات

الرياضة

الزمالك
الزمالك

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

قرار جديد من "السيسي" بشأن تراخيص البناء

#

قرار جديد من "الجبلاية" بشأن كأس مصر

#

قرار جديد من الزمالك بـ "قضية القرن"

#

قرار جديد من المحكمة بشأن "قاتل سوزان تميم"

الزمالك

مرتضى منصور

خالد الغندور

اشتراكات

نار

قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، مد فترة سداد قيمة تجديد الاشتراكات إلى نهاية شهر يوليو الجارى، بعدما كان من المقرر نهايتها فى منتصف الشهر الجارى، ليتم المد لحين نهاية الشهر حيث قرر منصور إلغاء عضوية أى مشترك لن يجدد اشتراكه قبل نهاية الشهر الجارى.

وتحرص إدارة الاشتراكات فى الوقت الحالى على تسليم الأعضاء، بطاقات العضوية الجديدة لمن قاموا بتسديد رسوم تجديد الاشتراكات الخاصة بهم، على أن يتم الانتهاء فى نهاية الشهر الجارى من تسديد كافة أعضاء النادى للاشتراكات الخاصة بهم بعد مد فترة السداد إلى نهاية شهر يوليو الجارى، وذلك بقرار من مجلس إدارة الزمالك على أن يتم إلغاء عضوية أى عضو لم يجدد الاشتراك الخاص به، وفقا لتصريحات مرتضى منصور.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» والد طفل "بالوعة الزقازيق": "مش لاقي مسئول أكلمه"
» مفاجأة من سامسونج لعملائها.. أسعار رخيصة
» لن تتخيل من يقف وراء أكبر عملية قرصنة لتويتر
» اقترب من كسر بالعمود الفقري.. هذا ما حدث لفنانة شهيرة
» قرار جديد وسار من الزمالك بشأن الاشتراكات
» "السيسى" يجتمع بوزير الداخلية
» سر تطوع مسيحي في بناء مسجد في الأقصر
» بعد سقوطها على الهواء.. مذيعة الأسنان تكشف السبب
» فرد أمن يسرق 700 ألف جنيه من ماكينة صرف الآلي التي يحرسها
» مرتضى منصور يفصل مدير العلاقات العامة
» فضيحة مالية جديدة تهز لبنان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:04 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية