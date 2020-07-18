» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت، العديد من المباريات المهمة، بمختلف دول أوروبا بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها جزئيا بسبب توقفها منذ مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.  

كأس الاتحاد الإنجليزى

أرسنال × مانشستر سيتى – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي

نورويتش سيتى × بيرنلى – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × أتلانتا – الخامسة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4

كاليارى × ساسولو – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4

ميلان × بولونيا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4


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