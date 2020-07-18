» سر تطوع مسيحي في بناء مسجد في الأقصر

18 يوليه 2020 - 08:24 ص

سرد أشرف حربي، أحد رجال الأعمال، تفاصيل إعادة بناء مسجد بالأقصر بمشاركة المسيحيين،قائلا:" القاطنين في المنطقة ومن بينهم مسيحي تواصلوا معي بخصوص أزمة المسجد بأنه قائم منذ أكثر من سنتين ولا يوجد به أي شعائر ".



وقال "حربي" في اتصال هاتفي ببرنامج "الصديقان" المذاع على فضائية "المحور"، قائلا:" بالفعل تم التواصل مع جهاز المدينة وحل مشاكل المسجد".



وفي ذات السياق أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه لا يوجد مانع من بناء الكنائس من مال المسلمين من باب التماسك بين أطياف المجتمع، مؤكدًا أن الإسلام أمرنا بالحفاظ على دور العبادة.



وقال "علام"، خلال لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"،:"نحن مأمورون بالحافظ وترك الناس وما يؤمنون ويعتقدون لأن قضية الإيمان في القلب استشهادًا بقول الله سبحانه وتعالى (لا إكراه في الدين)".

