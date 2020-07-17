«الصحة» تصدم الجميع بشأن إصابات كورونا بالأطقم الطبية

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن عدد المصابين بفيروس كورونا من الطاقم الطبي، في إفريقيا.





حيث أكدت “الصحة العالمية” أن أكثر من 10 آلاف من العاملين في المجال الطبي في أفريقيا أًصيبوا بفيروس بكورونا.





ولفتت إلى أن العالم بأكمله لم يشهد سوى الموجة الأولى من الفيروس، مؤكدة أن سلوك الفيروس لم يتغير.





وواصل فيروس كورونا المستجد، كوفيد ـ 19، انتشاره في جميع أنحاء العالم.





حيث سجل العالم اليوم الجمعة 17 يوليو 2020، 64 ألفًا و346 حالة إصابة بفيروس كورونا، مما إدى إلى ارتفاع الإجمالي لـ 14 مليون و3آلاف و442 مصاب حول العالم.