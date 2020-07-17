إصابة والدة محمد ناجي جدو بالسرطان

كشف محمد ناجي جدو لاعب فريق الجونة الحالى والاهلي ومنتخب مصر السابق إصابة والدته بمرض السرطان وخضوعها لجلسات الكيمياوي مشيرا الى أنه سيرفع قضية علي احد متابعيه قام بسبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وكتب جدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :انا عمري مارديت علي حد بطريقة وحشة لكن ان في شخص قذر يشتم امي ويتريق عليها لا عمري ما هسيبه واقول عادي خصوصا ان في الوقت اللي بيشتمها فيه القذر ده كانت بتاخد اول جلسة علاج كيماوي عشان بتحارب مرض لعين السرطان وواثق انها ان شاء الله هتتغلب عليه ، ربنا يشفيكي يا أمي و يخليكي لنا .