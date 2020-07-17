إصابة والدة محمد ناجي جدو بالسرطان

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متابعات - الدويني فوليمحمد

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السرطان

اصابة

والدة

محمد ناجي جدو

كشف محمد ناجي جدو لاعب فريق الجونة الحالى والاهلي ومنتخب مصر السابق إصابة والدته بمرض السرطان وخضوعها لجلسات الكيمياوي مشيرا الى أنه سيرفع قضية علي احد متابعيه قام بسبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي . 

وكتب جدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :انا عمري مارديت علي حد  بطريقة وحشة لكن ان في شخص قذر يشتم امي ويتريق عليها لا عمري ما هسيبه واقول عادي خصوصا ان في الوقت اللي بيشتمها فيه القذر ده كانت بتاخد اول جلسة علاج كيماوي عشان بتحارب مرض لعين السرطان وواثق انها ان شاء الله هتتغلب عليه ، ربنا يشفيكي يا أمي و يخليكي لنا . 


وقام عدد من المتابعين ولاعبي كرة القدم والإعلاميين بالدعاء لوالدة جدو متمنين لها السلامة والمرور من الأزمة الحالية والانتصار علي المرض اللعين . 


جدير بالذكر ان جدو يخوض تدريبات بدنيه برفقة فريق الجونة استعدادا لعودة الدورى بعدما اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف المسابقة يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف دامت لأكثر من اربعة اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا . 

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