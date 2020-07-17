» يشعل مواقع التواصل.. سنجاب يطلب الشرب من " قارورة"

17 يوليه 2020 - 11:11 ص

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر سنجابا يطلب شرب الماء، ليقوم أحد الأشخاص بمساعدته في طلبه النادر.

ويظهر الفيديو لحظة اقتراب سنجاب من شخص يحمل بيده قارورة ماء، ليظهر السنجاب بمشهد وكأنه يطلب شرب الماء من الشخص الذي لم يبخل عليه بالماء.

وقام الشخص بمساعدة السنجاب في شرب الماء من خلال وضع القارورة على فمه، في الوقت الذي أخذ فيه السنجاب بشرب الماء بشكل يوحي مدى عطشه، ثم يذهب بعيدا بعد أن شرب كل ما في القارورة.