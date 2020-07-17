حبس محمد رمضان سنة في اتهامه بسب "الطيار الموقوف"

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محمد رمضان والطيار المفصول
محمد رمضان والطيار المفصول

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قضت محكمة جنح الدقي بحبس الفنان محمد رمضان، سنه وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بسب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر.
كان مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر، تقدم بدعوى يتهم فيها الفنان محمد رمضان بسبه وقذفه، بعدما أعلن في إحدى الفضائيات أنه عرض على الطيار مبلغا ماليا كترضية بعد وقفه عن العمل.

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