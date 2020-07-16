متحدث "الكهرباء" يكشف: هؤلاء سيخرجون من الدعم

16 يوليه 2020 - 11:50 م

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، إن تجاوز المواطنين استهلاكهم من الكهرباء لـ650 كيلو وات شهرياً سوف يخرجهم من الدعم ، وتابع:"اللى هيستهلك أكثر من 650 كيلو فى الشهر هيطلع برا الدعم ".



وأوضح "حمزة "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن من يستهلك 650 كيلو وات شهرياً يظل يحصل على الدعم ، ولكن إن تجاوزها بـ"كيلو وات واحد"، لن يحصل على الدعم ، وتابع:"إن كانت الفاتورة 651 كيلو وات ستزيد الفاتورة 150 جنيه".

