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العليا للانتخابات تعلن عدد المترشحين لمجلس الشيوخ

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المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

أحمد سالم

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أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، انتهاء اليوم السادس من فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الخامسة مساء اليوم الخميس، وذلك عقب تلقى لجان متابعة سير العملية الانتخابية، في 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، طلبات 113 مرشحًا، ليرتفع إجمالي عدد المرشحين في الأيام السادسة الماضية إلى 682 مرشحا سواء المرشحين بالنظام الفردي أو القائمة.

وأكد إبراهيم، على أن غدا الجمعة سيكون يوم عمل عادى بالنسبة للمحاكم الـ27 حيث يبدأ استقبال طلبات المرشحين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مشيرًا إلى أن المدة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتلقى أوراق الترشح، ستنتهي بعد غدا السبت، وسيتم غلق الباب في هذا اليوم الساعة الثانية ظهرا.

وكرر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مناشدته لجميع أطرف العملية الانتخابية بالتزام المرشحين بجميع الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنها الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء كمامات طبية كشرط أساسي لدخول لجان تلقى طلبات الترشح.


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