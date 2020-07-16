رسميا قطر تحتضن مباريات دوري أبطال آسيا

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قطر لاستضافة مباريات مسابقة دوري الأبطال لمنطقة الغرب بنظام التجمع لما تبقى من دور المجموعات حتى نصف النهائي.

وأفاد الاتحاد في بيان عن اختيار الاتحاد القطري للعبة، من أجل استضافة مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2020.

وكان الاتحاد القاري قد أعلن الأسبوع الماضي استكمال مسابقتي الأندية (دوري الأبطال وكأس الاتحاد) اعتبارا من سبتمبر، بعد تعليقهما منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.


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