» عريضة سحب الثقة من "الغنوشى" فى البرلمان

16 يوليه 2020 - 02:25 م

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، بأن عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي ستودع في البرلمان اليوم بعد استكمالها النصاب القانونى.

جاء ذلك بينما أكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التونسى النائبة عبير موسى، أن عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي تجاوزت 85 توقيعا.

وكانت النائبة التونسية عبير موسى، قد أكدت أن راشد الغنوشى، رئيس البرلمان، فقد شرعيته ولن نقبل بأى جلسة يترأسها، مشددة على أن سحب الثقة من الغنوشى يمضي على قدم وساق.