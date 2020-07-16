الأهلي يتقدم بالبلاغ رقم «11» ضد رئيس الزمالك

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بلاغ

الزمالك

مرتضى منصور

الاهلى

نائب عام

تقدم محمود الخطيب بصفته رئيس مجلس إدارة النادي بالبلاغ رقم «11» إلى المستشار النائب العام تحت رقم "29246"، عرائض المكتب الفني، ضد رئيس نادي الزمالك وتجاوزاته غير الأخلاقية التي جاءت على لسانه مساء أمس من خلال شاشة قناة ناديه وحسابه الرسمي على الفيس بوك وقناته على اليوتيوب.

وقال "الخطيب" في بلاغه، إن رئيس الزمالك تجاوز في حقه وأسرته ووجه إليه ألفاظا غير لائقة واتهامات باطلة؛ سواءً بالتصريح أو التلميح وزاد في تطاوله بما يعف اللسان عن ذكره ردًا على قيام رئيس الأهلي بتقديم بلاغات سابقة إلى معالي المستشار النائب العام للحصول على حقوقه بالطرق القانونية، بل وهدد رئيس الزمالك أنه حال تطبيق القانون عليه فإن أنصاره وهم بالملايين على حد قوله «بالفيديو» لن يصمتوا في إشارة لإشاعة الفوضى في بلد سيادة القانون، وجاء على لسانه أيضًا عبارات تمس وطنية رئيس الأهلي وكيان ناديه والتي يشهد التاريخ عليها.

وقدم رئيس الأهلى مع بلاغه «إسطوانة مدمجة» تتضمن تجاوزات رئيس الزمالك التي فاقت كل الحدود، وعلى كل المستويات وتركت علامات استفهام عديدة في اتجاهات مختلفة؛ بسبب الصمت غير المبرر تجاه كل ما يرتكبه من جرائم سب وقذف وخوض في الأعراض وتشويه سمعة العائلات.


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