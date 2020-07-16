شوبير: لن يتم رفع الحصانة عن مرتضى منصور

16 يوليه 2020 - 12:42 م

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رئيس الزمالك مرتضى منصور لن يخضع للتحقيق، في الاتهامات المنسوبة إليه من رئيس الأهلي، محمود الخطيب.

وكشف "شوبير" خلال برنامجه على إذاعة أون سبورت: "مصدر في مجلس النواب أكد أنه لن يتم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك، ولذلك لن يحقق معه في بلاغات الأهلي".

وعن أقرب الصفقات القادمة للنادي الأهلي، بيّن: "الأهلي يتجه للتعاقد مع لاعب شاب سيكون إضافة للفريق الأول في المستقبل".

وتابع: "لا يوجد أي مفاوضات مع أي مدافع حاليا، ولم يتفاوض النادي أيضا مع الأوروجواياني سيرينو (لاعب صن داونز)".