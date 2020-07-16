شوبير: لن يتم رفع الحصانة عن مرتضى منصور

محمد عبد الحارس
أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رئيس الزمالك مرتضى منصور لن يخضع للتحقيق، في الاتهامات المنسوبة إليه من رئيس الأهلي، محمود الخطيب.
وكشف "شوبير" خلال برنامجه على إذاعة أون سبورت: "مصدر في مجلس النواب أكد أنه لن يتم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك، ولذلك لن يحقق معه في بلاغات الأهلي".
وعن أقرب الصفقات القادمة للنادي الأهلي، بيّن: "الأهلي يتجه للتعاقد مع لاعب شاب سيكون إضافة للفريق الأول في المستقبل".
وتابع: "لا يوجد أي مفاوضات مع أي مدافع حاليا، ولم يتفاوض النادي أيضا مع الأوروجواياني سيرينو (لاعب صن داونز)".
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