مرتضى منصور: عضويات مجانية لشهداء الجيش والشرطة

16 يوليه 2020 - 11:00 ص

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن أن لائحة النادي شملت فقط إضافة العضويات المجانية لعائلات شهداء الشرطة والجيش بموافقة الجمعية العمومية.

وأضاف منصور في تصريحات صحفية اليوم: أن الأموال لا تساوي حياة وقيمة ضباط الشرطة والجيش الذين فقدوا حياتهم من أجلنا.

وأشار إلى أننا حاولنا من جانبنا في نادي الزمالك التخفيف على أسر الشهداء بمنحهم عضويات مجانية، مع أيضا صدور قرار بعدم دفهم الاشتراكات السنوية عن كل عام، على أن يتحملها النادي بدلا منهم.