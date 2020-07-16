تحذير شديد اللهجة من بوابات التعقيم

16 يوليه 2020 - 10:28 ص

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بطب الزقازيق، إن المواطن في فترة حضانة المرضى يكون حاملا للعدوى ولا تظهر عليه الأعراض، مؤكدًا أن في هذه الفترة التحاليل تكون غير مؤكدة، متابعًا: "ممكن تكون سالب وبعد فترة تتحول لموجب".

وأكد "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، أن الأسانسير بيئة جيدة لنقل فيروس كورونا وتهدد بانتشار الفيروس، موضحًا أنه ولابد من تطهير وتعقيم الأسانسير في فترات متقاربة.

وأشار إلى أنه ولابد أن يكون عدد ركاب الأسانسير خلال الصعود الواحد محدود حتى لا يتعرض للتزاحم التي يكون نقل الفيروس خلالها سهل جدًا، معلقًا عن استخدم بوابات التعقيم، قائلًا: "تعطي إحساسا خاطئا بالأمان".

وأضاف أستاذ علم الفيروسات بطب الزقازيق، أن المواد الكيماوية التي تستخدم بها تسبب في مشاكل بالجلد من خلال حساسية، موضحًا أنه ولابد من غسل اليدين والتباعد الاجتماعي.