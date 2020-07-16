قرار حاسم.. حل جماعة الإخوان بدولة عربية

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الاردن

محكمة التمييز

حل الاخوان

في قرار حاسم، أصدرت محكمة التمييز في الأردن قرارا في القضية التمييزية رقم 2013/2020 ، والذي نشر أمس الأربعاء يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية.

وجاء  قرار محكمة التمييز، في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.

ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية بالبلاد.


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