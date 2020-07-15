» إعلامي مصري: المشهد التونسي على صفيح ساخن

15 يوليه 2020 - 09:04 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مناوشات بين الحكومة والبرلمان في تونس، بين راشد العنوشي، رئيس البرلمان التونسي، وهناك طلب من حزب النهضة بسحب الثقة من الحكومة التونسية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأربعاء، أن الإخوان يهاجمون رئيس الحكومة، والاحزاب المدنية والتجمع الدستوري يطالبوا بسحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، موضحًا أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، حاول تفويت الفرصة على حزب النهضة في سحب الثقة من الحكومة، وطالب رئيس الحكومة بتقديم استقالته، وبالفعل تقدم باستقالته.

وأكد، أن المشهد التونسي على صفيح ساخن؛ لكونهم لديهم شريك مخالف لا يؤمن بالدولة التونسية يُدعى الإخوان المسلمين، والإخوان أفسدوا الحياة السياسية في تونس، لولا تدخل رئيس الدولة ومطالبته للحكومة بالاستقالة.