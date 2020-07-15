أول صور لـ"الرجل الأخضر" مقتحم مدينة الإنتاج قبل قتله

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قتل

اقتحام

مدينة الإنتاج

رجل اخضر

نشرت وسائل إعلام أول للشخص المتهم باقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، بسلاح أبيض، والذي قامت قوات الأمن بقتله عقب إصابته لعدد من الأفراد.

وظهر في الصور شخص يدهن جسده بلون أخضر فوجئ أفراد الأمن به يتسلل لداخل مدينة الإنتاج الإعلامي وبيده سلاح أبيض كبير الحجم وعندما حاولوا إيقافه وضبطه هاجمهم وأصاب نحو 3 أفراد أمن بجروح.

وقامت قوات الشرطة بمطاردة المتهم بإطلاق النيران عليه ما أدى لمصرعه، وانتقلت قوات الشرطة من مباحث قسم ثالث أكتوبر لمسرح الواقعة وقيادات أمن الجيزة لفحص البلاغ وإجراء التحريات كاملة.




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