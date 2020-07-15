العثور على جثة داخل كيس بلاستيكي فوق مطعم ماكدونالدز بنيويورك









عثر على جثة رجل ملفوفة داخل كيس بلاستيكي في وقت مبكر الأربعاء على سطح أحد فروع مطاعم ماكدونالدز في حي برونكس بنيويورك.









وقالت الشرطة، إنه عثر على جثة الرجل الذي لم يتم التعرف عليه بعد على قمة المطعم قبل الساعة السادسة صباحًا، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".









وقال أحد المتصلين للشرطة، إن نصف الجثة فقط كانت على السطح، وفقًا لمصادر الشرطة، على الرغم من أن السلطات لم تستطع على الفور تأكيد هذه التفاصيل البشعة.









وكان رجال الشرطة يبحثون عن لقطات مراقبة قريبة لتحديد ما إذا تم وضع الجثة هناك، أو بطريقة ما سقطت على السطح من مكان آخر.







