» مفاجأة.. «جيزلين ماكسويل» متزوجة سرًا وترفض الكشف عن اسم زوجها



كشف الادعاء الأمريكي، أن سيدة المجتمع البريطاني جيزلين ماكسويل متزوجة سرًا - ورفضت الكشف عن اسم زوجها حلال جلسة للإفراج عنها بكفالة في تهمة إغواء قاصرات لصالح رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين الذي عثر عليه منتحرًا داخل زنزانته في أغطسطس الماضي أثناء محاكمته بتهمة الاستغلال الجنسي للفتيات القاصرات.



وتم الكشف عن تفاصيل زواجها السري عندما واجهها المدعون في مانهاتن بإخفاء ثروتها عمدًا.



وقالت المحامية أليسون مو، أحد المدعين الثلاثة في القضية، القاضية الفيدرالية في مانهاتن أليسون ناثان عبر الفيديو: "بالإضافة إلى الفشل في وصف غياب التوقيع على السندات المقترحة بأي شكل من الأشكال، فإن المدعى عليها لم تذكر على الإطلاق الظروف أو الأصول المالية لزوجها التي رفضت تقديم هويته إلى الخدمات التمهيدية".



وأضافت مو: "لا توجد معلومات حول من سيشارك في التوقيع على هذه السندات أو أصولهم، ولا توجد تفاصيل على الإطلاق".



وأقنع المدعون القاضية بأن ماكسويل تشكل خطرًا إذا خرجت بكفالة، زاعمين أنها استخدمت هوية مزيفة لشراء منزلها الذي اختبأت بداخله في نيو هامبشاير، وكذبت بشأن ثروتها الإجمالية وقضت العام الماضي مختبئة عن السلطات.



ورفضت ناثان الإفراج عن سيدة المجتمع البريطاني، وأعادها إلى مركز احتجاز متروبوليتان بانتظار محاكمتها، التي تم تعيينها في يوليو المقبل.



تم القبض على ماكسويل في 2 يوليو بناء على لائحة اتهام من ستة تهم اتهمتها بتجنيد وتجهيز فتيات ليتم الاعتداء عليهن جنسيًا من قبلها وجيفري إيبستين واحدة.



