"صلاح" يقود تشكيل ليفربول أمام أرسنال

15 يوليه 2020 - 12:51 م

استقر الألمانى يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، على تشكيل فريقه الذى يخوض به لقاء أرسنال الليلة، في إطار مباريات الدورى الإنجليزي

ومن المتوقع أن يدخل كلوب المدير الفني لـ"الريدز" الذي يلعب بطريقة 4 - 3 - 3، اللقاء بقوته الضاربة، والتي تتكون من أليسون، أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ترينت أليكساندر آرنولد، جورجينيو فينالدوم، فابينيو، أليكس أوكسليد تشامبرلين، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.