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هل سيتم تعويض المضارين من حريق طريق الإسماعيلية؟.. متحدث البترول يجيب

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صورة من الحريق
صورة من الحريق

المصريون ـ متابعات

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قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوزير طارق الملا قرر تشكيل لجنة على أعلى مستوى لمعرفة أسباب حريق طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، مؤكدًا أنه لا أحد يستطيع معرفة أسباب الحريق حتى الآن.
أضاف «عبدالعزيز» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، أنه يتم حاليًا حصر التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث.
وعن تعويض المضارين من الحادث، قال «عبدالعزيز»، «الدولة مبتنساش ولادها وإن شاء الله يتم التعويض في إطار سياسة الدولة».
كان المهندس عماد عبدالقادر، رئيس شركة أنابيب البترول، أعلن السيطرة على الحريق الذي شبّ بخط خام (شقير- مسطرد) في أول طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي، نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق، ما أدى إلى اشتعال الخام المتسرب.
وقال «عبدالقادر»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه تم غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق والتحرك الفوري للقيام بإخماد الاشتعال بواسطة سيارات إطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وسيارات إطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية.
واندلع حريق هائل بسبب كسر ماسورة مواد بترولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي القريب من منطقة الهايكستب، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالاشتراك مع الحماية المدنية بالإسماعيلية، بـ20 سيارة إطفاء لإخماده.

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