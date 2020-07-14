» خبير: تحويل السيارات للعمل بالغاز يقضي على التلوث

14 يوليه 2020 - 11:40 م

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن قرار تحويل السيارات من البنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي قرار صائب، خاصة أنه يتم العمل به في العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن هناك 300 ألف سيارة في مصر تعمل بالغاز الطبيعي، و200 محطة غاز.



وأضاف "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة "MTC"، أن قرار الرئيس السيسي بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خطوة على طريق توطين وتمصير للوقود، علاوة على أن القرار من شأنه القضاء على التلوث، ومنع ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يسببه البنزين، مُطالبًا بضرورة الإسراع في تطبيق القرار.

