الكشف عن تفاصيل الحالة الصحية للكاتب مكرم محمد أحمد

14 يوليه 2020 - 11:10 م

كشف كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، تفاصيل الحالة الصحية، للكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس السابق، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه الكبير بمتابعة الحالة الصحية له، وكذلك وزير الدفاع، حيث صدق وأمر بتخصيص طائرة إسعاف لنقله إلى مستشفى المعادي.



وقال "جبر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن الكاتب مكرم محمد أحمد، وصل منذ الساعة الـ6 مساء لمستشفى المعادي، وكان في استقباله فريق طبي على أعلى مستوى، وسيظل في غرفة العناية المركزة لعدة أيام، حيث أثرت الجلطة على ذراعه الأيسر وقدمه اليسرى وفمه، والفريق الطبي يبذل جهودًا كبيرة لإزالة الجلطة، وخلال أيام سينتقل لغرفة عادية ليمارس تمارين العلاج الطبيعي ويعود لأسرته ومحبيه.

