متحدث "البترول":هذا هو سر اشتعال خط المواد البترولية

14 يوليه 2020 - 11:00 م

قال حمدى عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن لجنة فنية تبحث سبب حادث حريق خط المواد البترولية، مشيرا إلى أن عمليات التبريد تتم حاليا لموقع حادث حريق خط المواد البترولية.



وأضاف عبد العزيز – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان – أن الحريق اشتعل حوالي الساعة 4 عصرا، وتم إبلاغ شركة الأنابيب المسئولة وقت التسريب الساعة 2 ظهرا.



وأشار متحدث البترول أن كل منطقة بترولية بها خطة طوارئ وقت الحرائق ولولا ذلك لما تم السيطرة على الحريق، لافتا إلى أن محاولات بعض أصحاب السيارات استكمال السير تسبب في اشتعال خط المواد البترولية حيث وجدنا سيارات تسير بجوار خط تسرب المواد البترولية وفجأة حدث الاشتعال للحريق.



ولفت إلى أنه لانستطيع التكهن بأى سبب للحريق حتى الآن لحين الانتهاء من التحقيق كما أن حريق خط المواد البترولية لم يستمر كثيرا.

