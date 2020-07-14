السعودية.. تراجع الإصابات وتزايد الوفيات للضعف

محمد فضل
أعلنت وزارة الصحية السعودية، اليوم الثلاثاء تسجيل 40 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهو ضعف عدد الوفيات المسجلة أمس الاثنين والذي كان 20 حالة وفاة .
وأكدت وزارة الصحة تسجيل 2692 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تعافى 7718 شخصا، ليرتفع العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء إلى 177560 .
وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في عدد الإصابات، مقارنة مع أمس الاثنين الذي سجلت فيه 2852 إصابة .
وأمس الإثنين ، أعلنت الوزارة عن تسجيل 2852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت الصحة – أمس- أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 235111 حتى الآن .
كما تم تسجيل 2704 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 169842 حالة .
وأوضحت أنه تم تسجيل 20 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2243 حالة .
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