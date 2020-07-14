السعودية.. تراجع الإصابات وتزايد الوفيات للضعف

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تزايد

أعلنت وزارة الصحية السعودية، اليوم الثلاثاء تسجيل 40 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهو ضعف عدد الوفيات المسجلة أمس الاثنين والذي كان 20 حالة وفاة .

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 2692 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تعافى 7718 شخصا، ليرتفع العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء إلى 177560 .

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في عدد الإصابات، مقارنة مع أمس الاثنين الذي سجلت فيه 2852 إصابة .

وأمس الإثنين ، أعلنت الوزارة عن تسجيل 2852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الصحة – أمس- أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 235111 حتى الآن .

كما تم تسجيل 2704 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 169842 حالة .

وأوضحت أنه تم تسجيل 20 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2243 حالة .


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