  • الثلاثاء 14 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر03:20 م
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

«الري» تكشف طريقة معرفة ملء سد النهضة من عدمه

اجراء تحليل كورونا للاعبين

«مكافحة العدوى» تعلن موعد انتهاء«كورونا» في مصر

مستشار الرئيس لصحة

خبر سار من مستشار السيسي للمصريين بشأن كورونا

«الكسب غير المشروع» يكشف أسباب الطعن علي براءة «حبيب العادلي»

النقض تؤيد براءة العادلي و8 آخرين في الاستيلاء على أموال الداخلية

أسمهان .. إحدى زيجاتها استمرت 20 يوما

أسمهان .. إحدى زيجاتها استمرت 20 يوما وحاربتها الملكة نازلي بهذا القرار

تركي الحمد: كفرونا وزندقونا

تركي الحمد: كفرونا وزندقونا.. ونحمد الله على العهد الزاهر

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تصدم الجميع: لن نعود كما كنا

سد النهضة

طلب عاجل لوزير الخارجية من المصريين

مسجد كورسوم

بعد تحويل آيا صوفيا.. رمي مسجد بالحجارة في هذه الدولة

مرتضي منصور في المؤتمر

“الأهلي” يخاطب إعلام المصريين لمنع ظهور مرتضى منصور

عمر كمال يهدد فيلم «زنزانة 7» بعدم العرض

الصفحة الأخيرة

عمر كمال
عمر كمال

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

القبض على عمر كمال و3 مطربين آخرين

#

عمر كمال يكشف: "بعت أدعية دينية ووالدي مماتش بسببي"

#

"جوهرة" تثير الجدل بفيديو جديد مع عمر كمال

#

"فيديو غير أخلاقي" يهدد بحبس عمر كمال

فيلم

عرض

عمر كمال

زنزانة7

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن فيلم "زنزانة 7"، المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، مهدد بعدم عرضه، لمشاركة فنان المهرجانات عمر كمال في أحداثه، دون حصوله على تصريح عمل من النقابة .

وبحسب صحيفة "النهار"، لم يسلك عمر كمال الطرق القانونية بالحصول على إذن من النقابة يتيح لهم التصوير خلال مدة زمنية معينة أو خلال المشاركة في عمل بعينه .

ولم يتم إخطار النقابة بمشاركة عمر كمال في الفيلم من عدمها، في ظل تداول صور نشرها بعض أبطال العمل مع فنان المهرجانات من كواليس الفيلم، ما جعل بعضهم يؤكد مشاركته .

وكان مخرج الفيلم قد كشف أن كمال سيغني أغنية الفيلم فقط وأنه ليس ضمن فريق العمل .

وكشفت مصادر أن عمر كمال كان سيظهر في الفيلم كضيف شرف، قبل أن يتم استبعاده بعدما وجد صناع الفيلم أنه سيتسبب في مشكلة مع النقابة .

فيلم "زنزانة 7" من بطولة أحمد زاهر، مايا نصري، نضال الشافعي، عبير صبري، أحمد التهامي، إيهاب فهمي، منة فضالي، وتأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «الصحة» تحذر من «موجة ارتدادية» لفيروس كورونا
» "السياحة والآثار": السائح اللي هيجينا سليم هيمشي سليم
» مستشار رئيس الوزراء: "بتاجر مع الله"
» صادم.. انتحار في بث مباشر
» عجائب كورونا.. "عائلة رئيس دولة تحمل اسم" كورونا".. والجميع أصيب بالفيروس
» " دماغها ناشفة".. زوج يهشم رأس زوجته بمطرقة
» لحظة تفجير عبوة ناسفة أثناء مرور دورية بسوريا
» صادم.. يجمعون الكمامات من النفايات لإعادة بيعها
» حقيقة رحيل رونالدو عن اليوفي نهاية الموسم
» القبض على مسرب امتحانات الثانوية العامة بواسطة 12 مجموعة
» عروس تسقط جثة هامدة في ليلة الزفاف.. لن تتخيل السبب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية