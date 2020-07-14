عمر كمال يهدد فيلم «زنزانة 7» بعدم العرض

14 يوليه 2020 - 03:13 م

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن فيلم "زنزانة 7"، المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، مهدد بعدم عرضه، لمشاركة فنان المهرجانات عمر كمال في أحداثه، دون حصوله على تصريح عمل من النقابة .

وبحسب صحيفة "النهار"، لم يسلك عمر كمال الطرق القانونية بالحصول على إذن من النقابة يتيح لهم التصوير خلال مدة زمنية معينة أو خلال المشاركة في عمل بعينه .

ولم يتم إخطار النقابة بمشاركة عمر كمال في الفيلم من عدمها، في ظل تداول صور نشرها بعض أبطال العمل مع فنان المهرجانات من كواليس الفيلم، ما جعل بعضهم يؤكد مشاركته .

وكان مخرج الفيلم قد كشف أن كمال سيغني أغنية الفيلم فقط وأنه ليس ضمن فريق العمل .

وكشفت مصادر أن عمر كمال كان سيظهر في الفيلم كضيف شرف، قبل أن يتم استبعاده بعدما وجد صناع الفيلم أنه سيتسبب في مشكلة مع النقابة .

فيلم "زنزانة 7" من بطولة أحمد زاهر، مايا نصري، نضال الشافعي، عبير صبري، أحمد التهامي، إيهاب فهمي، منة فضالي، وتأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت .