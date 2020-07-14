» مستشار رئيس الوزراء: "بتاجر مع الله"

14 يوليه 2020 - 02:43 م

تبرع هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ببلازما الدم بعد تعافيه من فيروس كورونا.



وقال "يونس"، خلال مقطع فيديو أذاعه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء ، إنه جاء للتبرع ببلازما الدم بعد تعافيه تنفيذًا لما أمر به الدين الإسلامي، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا".



وأضاف: " ولو كان بيدي أن أكون سببا في إنقاذ شخص مصاب سوف أضحى خاصة إذا كان التبرع بالبلازما لا يسبب أي ضرر عليه، معقبًا: "أنا كنت في محنة إنسانية ومكنتش بعاني من أعراض صحية صعبة، وبتاجر مع الله، وباخد عشرات الحسنات هتنفعني يوم لا ينفع مال ولا بنون".



وواصل حديثه:"زي ما قاومنا هذا الفيروس لازم نحط أيدينا في أيد بعض لإنقاذ المصابين". وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى اليوم.

