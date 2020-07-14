14 يوليه 2020 - 12:05 م

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي الأسبق، تفاصيل محاولة الأهلى إجراء صفقة تبادلية مع بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .









وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : "هناك معلومة عن صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز بدخول أحمد الشيخ مقابل إيريك تراوري".





وأضاف:"الأهلي يفكر في صفقتين منهما لاعب صغير السن ولكنه جيد ومن الممكن ضمه ثم إعارته لتجهيزه " .









ويعد إيريك تراورى واحدا من أفضل لاعبي الدوري الممتاز على الإطلاق فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها .







