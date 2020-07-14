البحوث الفلكية يعلن موعد عيد الأضحى رسميا

14 يوليه 2020 - 11:23 ص

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية، موعد عيد الأضحى أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن هلال شهر ذو الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 33 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين 29 من ذى القعدة 1441هـ الموافق 20/7/2020م (يوم الرؤية).









وقال المعهد فى بيان له، إنه سيلاحظ إن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) فى مدينة القاهرة وكذلك فى الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.





ويلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس فى ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب الشمس فى معظم العواصم والمدن العربية والإسلامية، وهذه من الحالات الشاذة التى نستمر فى دراستها لتفسيرها.





وبذلك يكون يوم الثلاثاء 21/7/2020م فلكياً هو المتمم لشهـر ذى القعدة 1441هـ، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1441هـ يوم الأربعاء 22/7/2020م، وتكون وقفة عرفات لعام 1441هـ فلكياً يوم الخميس 30/7/2020م.، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ يوم الجمعـة 31/7/2020م.







