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بإجمالي 12 مليون جنيه .. خصم إضافي 10%لأصحاب بطاقات التموين

مال وأعمال

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

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بطاقات التموين

السلع الاستهلاكية

المبادرة الرئاسية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالي ولمدة 3 أشهر، بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.

وأضاف الوزير أن هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين في الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، لافتًا إلى إطلاق موقع إلكتروني بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها، حسبما نشرت  " بوابة الأهرام " .

أوضح الوزير أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، سيتم منح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافي بنسبة 10? على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافي بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالي 2020/ 2021

كما أشار إلى أن هذه المبادرة الرئاسية سوف تتيح إمكانية الشراء الإلكتروني "أون لاين"، وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة، وذلك تيسيرا  على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.


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